Décès de la journaliste et écrivaine Jalila Amami

Jalila Amami, journaliste et écrivaine, ancienne directrice de la Maison de la Culture de La Goulette, a rendu l’âme aujourd’hui, mardi 26 mai 2020, après un long combat contre la maladie.

C’est le ministère des Affaires culturelles, qui a annoncé cette triste nouvelle, en présentant ses condoléances à la famille de la défunte, ses amis et ses collègues.

Titulaire d’une maîtrise de philosophie de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Sfax et d’un master en philosophie contemporaine obtenu, en 2011, à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, Jalila Amami, avait travaillé avec le journal Achâab entre 2000 et 2003 et avait également collaboré avec Al-Quds Al-Arabi.

«Jalila Amami a contribué à promouvoir les approches culturelles et créatives en publiant un ensemble d’études sur la diversité culturelle, indique le ministère», en rappelant que la défunte avait publié plusieurs ouvrages, dont « Le culturel politique dans la pensée Gramsci« .

Y. N.