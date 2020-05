Tunisie : Abdelfatteh Mourou se retire définitivement de la vie politique

Abdelfatteh Mourou, co-fondateur et ancien vice-président du parti islamiste, Ennahdha, a annoncé, en ce début de semaine, qu’il a décidé de se retirer définitivement de la vie politique, indiquant qu’il demeurera engagé par rapport aux affaires d’intérêt général.

Intervenu ce mardi 26 mai 2020 sur les ondes de Mosaïque FM, Mourou a précisé que sa retraite n’est pas motivée par ses conflits avec certains dirigeants de son mouvement, assurant qu’à l’âge de 72 ans, il estime qu’il n’a plus de place dans le paysage politique actuel, d’autant plus que les Tunisiens n’ont pas fait confiance à son projet, a-t-il ajouté, faisant allusion à son échec lors de l’élection présidentielle de 2019.

Rappelons que l’avocat a notamment été, au cours de sa carrière politique, premier vice-président, puis président par intérim, de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) lors de la mandature précédente (2014 – 2019).

Mourou, l’une des personnalités politiques les plus populaires chez Ennahdha, a souvent été indésirable dans son parti, notamment du fait de ses conflits à répétition avec le président et leader emblématique du mouvement, Rached Ghannouchi, ainsi de ses sorties médiatiques peu conformistes et assez critiques à l’égard de ce dernier et de la politique de son parti.

C. B. Y.