Tunisie : Répartition des 919 guérisons sur les 1051 cas de coronavirus dépistés

La Tunisie, qui n’a enregistré aucun nouveau cas de coronavirus, ces dernières 24h, compte au total 1051 contaminations, dépistées du 2 mars au 25 mai 2020. A ce jour, on compte aussi 919 guérisons sur tout le territoire.

Ainsi plus que 84 personnes portent encore le virus, dont 3 hospitalisées, (2 en réanimation) et sur les 24 gouvernorats de la Tunisie, sept (Monastir, Béja, Siliana, Zaghouan, Jendouba, Tozeur et Gabès) ne comptent plus aucun cas positif au coronavirus, après la guérison de tous les patients et sans dépistage de nouveaux cas.

Voici la répartition des contaminations, guérisons, et décès dans les 24 gouvernorats :

Tunis: 233 cas / 212 guérisons/ 9 décès;

Kébili: 108 / 84 / 1;

Ariana: 100 / 92/ 5;

Ben Arous: 98 / 91/ 4;

Médenine: 90 / 77 / 5;

Sousse: 87 / 74 7;

Gafsa: 47 / 38 / Aucun décès;

Manouba: 40 / 32 / 5;

Monastir: 41 / 41 / Aucun décès;

Tataouine: 36 / 32 / 1;

Sfax: 38 / 29 / 5;

Bizerte: 26 / 21 / 1;

Gabès: 23 / 23 / Aucun décès;

Mahdia: 19 / 16/ 2;

Nabeul: 15 / 14 / 1;

Kasserine : 9 / 8 Aucun décès;

Kairouan: 8 / 7 / Aucun décès;

Kef: 8 / 7/ 1;

Sidi Bouzid: 8 / 5 / 1;

Tozeur: 5/ 5/ Aucun décès;

Siliana : 4 / 4/ Aucun décès;

Béja: 4 / 3/ Aucun décès;

Zaghouan: 3 / 3 Aucun décès;

Jendouba: 1 / 1/ Aucun décès.

Y. N.