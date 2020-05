Après le drame de Kairouan, la municipalité d’El-Hancha interdit la vente de l’eau de Cologne

La municipalité d’El-Hancha relevant de la délégation Jebeniana à Sfax, a annoncé aujourd’hui, mercredi 27 mai 2020, avoir décidé d’interdire la vente de l’eau de Cologne au grand public, en précisant que cette décision a été prise suite au drame de Kairouan, où 7 personnes sont décédées après avoir consommé du «Kawaras», un alcool artisanal toxique, fabriqué à base… d’eau de Cologne.

La municipalité a ajouté que toute personne ne respectant pas cette règle s’expose à des poursuites judiciaires, en précisant néanmoins, que la vente de l’eau de Cologne reste réservée, jusqu’à nouvel ordre, uniquement aux industriels, qui seront contactés par les services de la mairie pour pouvoir poursuivre leurs activités.

Rappelons que 7 personnes sont décédées, ces dernières 48h, à Kairouan, à cause de cet alcool toxique, et que 56 autres sont hospitalisées, dont une vingtaine en réanimation et 3 ayant perdu définitivement la vision.

On notera aussi qu’un jeune de 18 ans, habitant à Gaafour, a été hospitalisé à Siliana, après avoir consommé cet alcool.

Y. N.