Jebel Serj : Après un siècle d’absence, 1ère naissance en milieu sauvage, d’une gazelle de l’Atlas

Partagez 0 Partages

Ph. Nizar Khelifi responsable du PNJS.

La direction du parc national de Jebel Serj (Siliana), a annoncé aujourd’hui, vendredi 29 mai 2020, la première naissance, après un siècle d’absence, d’une gazelle de l’Atlas (gazelle de Cuvier), en milieu sauvage.

Six mois après la réintroduction d’un troupeau de 33 gazelles de l’Atlas dans son milieu naturel, à la montagne Serj, une petite gazelle est née aujourd’hui, au bonheur des amis de la nature, à l’instar de l’Association Tunisienne pour la Préservation de la Faune et du Tunisia Wildlife Conservation Society (TWCS), qui avaient participé, le 8 novembre, au projet d’adaptation à la vie sauvage de ces gazelles protégées et en danger.

Rappelons que ces 33 gazelles, sont nées en Tunisie et ont été envoyées en Espagne, avant de retourner au bercail où elles ont été maintenues dans des écuries dans le cadre du processus de réadaptation, sous la responsabilité des équipes des réserves naturelles de Jebel Serj et des bénévoles de la TWCS.

Y. N.