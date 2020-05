Médenine : Deux Tunisiens rapatriés d’Arabie saoudite, testés positifs au coronavirus

La direction régionale de la Santé (DRS) à Médenine a annoncé dans la soirée du vendredi 29 mai 2020, deux nouvelles contaminations au coronavirus dépistées sur des Tunisiens rapatriés et qui se trouvent à l’isolement sanitaire obligatoire dans un centre dédié.

Dans son communiqué, la DRS indique que les 2 citoyens contaminés ont récemment été rapatriés d’Arabie saoudite, et sont originaires de Gabès et de Sidi Bouzid, en précisant qu’ils ont été isolés au centre dédié covid-19, dans la région, en attendant leur transfert à Monastir.

La même source ajoute que les 12 autres tests effectués sur des habitants de Médenine, sont tous revenus négatifs et que la région compte à ce jour, 77 cas confirmés, dont 63 guérisons.

Rappelons que quelques heures plus tôt, la direction régionale de la Santé de Nabeul, avait annoncé, pour sa part, un nouveau cas parmi les Tunisiens rapatriés et placés à l’isolement.

On notera que les 27 et 28 mai, la Tunisie avait enregistré 20 nouvelles contaminations importées et que le nombre de cas de coronavirus s’était alors élevé à 1071 (dont 946 guérisons et 48 décès), auxquels s’ajoutent ces 3 nouveaux cas dépistés, vendredi, à Nabeul et à Médenine.

