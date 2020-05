Etats-Unis : Création de la Chaire Mahmoud Darwich des études palestiniennes à Brown University

Partagez 0 Partages

Beshara Doumani/Mahmoud Darwich.

Brown University, une université privée américaine fondée en 1764 et située à Providence, dans l’État du Rhode Island, est première en Amérique du Nord à nommer une chaire de professeurs en études palestiniennes.

C’est l’éminent universitaire, le professeur Beshara Doumani, qui sera le premier titulaire de la «Chaire Mahmoud Darwich» qu’il inaugure pour une entrée en fonction dès juillet 2020.

Professeur d’histoire moderne du Moyen-Orient et directeur des études sur le Moyen-Orient au sein du département d’histoire de Brown, Beshara Doumani est l’auteur de nombreux ouvrages, essais, articles sur la Palestine et l’histoire du Moyen-Orient.

La création de cette chaire par l’université Brown est en hommage au célèbre poète palestinien Mahmoud Darwich considéré comme l’un des plus grands poètes arabes contemporains, sans doute le plus lu et le plus traduit dans le monde.Décédé en 2008, Mahmoud Darwich est aussi devenu la voix de son peuple.

«En réunissant les noms Mahmoud Darwich et Beshara Doumani,

la nomination embrasse la vitalité de la vie palestinienne dans l’espace académique, culturelle et politique du monde. La chaire Mahmoud Darwich et la nomination de Beshara Doumani sont un véritable marqueur. Il s’agit de la première chaire de professeurs en études palestiniennes dans une université nord-américaine. C’est une étape importante pour les études palestiniennes dans le monde universitaire occidental. Une reconnaissance institutionnelle attendue depuis longtemps», a déclaré Elias Muhanna, professeur à Brown University.

«Toute la poésie de Darwich est une célébration de la vie, y compris dans la mort», écrivait le poète tunisien Tahar Bekri.