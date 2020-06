Assemblée : Rahoui appelle à l’union des forces démocratiques et progressistes pour destituer Ghannouchi

Le député Front populaire, Mongi Rahoui a appelé ses collègues à un rassemblement au cours de la plénière prévue, demain, mercredi 3 juin 2020, devant l’annexe de l’Assemblée au Bardo. «A toutes les forces démocratiques et progressistes, soyons une voix unique pour retirer la confiance à Rached Ghannouchi, président du parlement», a-t-il indiqué.

Mongi Rahoui estime que l’union des forces démocratiques et progressistes contribuera à la mise en place d’un «processus sérieux pour retirer la confiance à celui qui ne la mérite pas afin de de lutter contre les politiques qui ont saboté le pays», a-t-il écrit , dans un post publié aujourd’hui, mardi 2 juin 2020, sur sa page Facebook.

Dans une déclaration à Kapitalis, le député a assuré que cette démarche vise à préserver les intérêts de la Tunisie et qu’il est temps que tous les démocrates, sans exception, s’unissent, d’autant que même les voix des activistes et de l’opinion public se font entendre dans ce sens, appelant à la destitution du président de l’Assemblée : «Il faut mettre fin aux pratiques de Rached Kheriji Ghannouchi et ceux qui sont derrière lui et qui visent à allumer le feu en Libye, par un projet sioniste, sous la direction de la Turquie, siège des Frères musulmans»

Mongi Rahoui, vise ainsi à organiser, à 11h, un rassemblement des députés au cours de la plénière, qui démarre à 9h, consacrée notamment à débattre sur la diplomatie parlementaire, suite aux abus de Rached Ghannouchi, chef du parti Ennahdha, qui a multiplié les contacts avec des dirigeants de pays étrangers (notamment la Libye et la Turquie), et ce , sans en informer la présidence de la république, ni même l’Assemblée.

«Lors de ce rassemblement, nous députés démocrates, nous allons appeler au retrait de confiance à Rached Ghannouchi qui par ses dérapages transgresse les principes de neutralité», a-t-il dit en rappelant qu’il suffit que 73 députés signent une motion de retrait de confiance au Parlement pour sauver le pays.

Rappelons que le Parti des destouriens libre (PDL) a également appelé au retrait de confiance à Ghannouchi , en demandant également à toutes les forces à s’unir.

Les députés du PDL ont même organisé un sit-in et une grève de la faim, estimant que l’Assemblée ne peut plus être dirigée par Rached Ghannouchi, qu’ils accusent d’avoir souvent dépassé ses prérogatives et de prioriser les intérêts de son parti islamiste et les projets de Frères musulmans.

Y. N.