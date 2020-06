Coalition gouvernementale : Ghannouchi veut exclure Tahya Tounes et Al-Chaab et intégrer Qalb Tounes

Rached Ghannouchi, chef du parti islamiste Ennahdha et président de l’Assemblée a appelé à des changements au niveau de la coalition gouvernementale : «La situation actuelle n’est pas naturelle. Un gouvernement doit être soudé et ses membres doivent avoir la même vision», a-t-il dit, lors d’une interview , ce soir lundi 8 juin 2020, sur Nessma TV, la chaîne de Nabil Kaoui, président de Qalb Tounes.

Le chef islamiste estime que les membres du gouvernement doivent avoir les mêmes orientations et a rappelé que Tahya Tounes et Al-Chaab ont soutenu l’opposition en votant, le 3 juin dernier, pour la motion relative à au rejet de toute intervention étrangère dans les affaires internes en Libye.

«La coalition gouvernementale ne représente pas la majorité parlementaire or elle doit être formée de partis qui se soutiennent. Le premier parti aux élections est au pouvoir, alors que le 2e ne l’est pas. Cette situation n’est pas ordinaire et nous devons parvenir à un consensus et être ouverts à tous ceux qui veulent participer au gouvernement»,a-t-il insisté, en ajoutant : «La confiance en certains partis a sans aucun doute été affectée. Voir Al-Chaab s’aligner avec Abir Moussi est juste une image désolante».

Rached Ghannouchi, a aussi estimé que «la coalition doit logiquement être composée des 3 ou 4 partis vainqueurs des élections (notamment Qalb Tounes et aussi Al-Karma, excroissance d’Ennahdha) qui se réuniraient autour d’un programme commun pour le bien de la Tunisie», dit-il.

Traduire : le parti islamiste continue à mettre la pression sur Elyes Fakhfakh, pour introduire Qalb Tounes (arrivée 2 à l’issue des législatives de 2019) à la coalition gouvernementale. Ce qui n’est pas une surprise, car c’est ce que cherche Ennahdha à faire depuis la formation du gouvernement Fakhfakh, après que son candidat, Habib Jemli, ait échoué à former un gouvernement.

Or Elyes Fakhfakh, chef du gouvernement choisi par le président de la république et qui avait obtenu la confiance du parlement, avait dès le début choisi de former une coalition n’incluant pas le parti présidée par Nabil Karoui.

Y. N.