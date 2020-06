Sousse : Le maire d’Enfidha démissionne «pour des raisons personnelles»

Le maire d’Enfidha, relevant du gouvernorat de Sousse Abdellatif Hamouda (liste indépendante Enfidha Al-Mostakbal) a présenté sa démission, hier, dimanche 7 juin 2020.

Dans sa lettre de démission, adressée aux membres du conseil municipal, et publiée aujourd’hui par la municipalité, le maire a précisé avoir pris cette décision pour des raisons personnelles, sans en dire plus.

Rappelons qu’Abdellatif Hamouda avait été élu président du conseil municipal d’Enfidha, en juin 2018, en obtenant 13 voix contre 11 pour une candidate de Nidaa Tounes.

Alors que les municipales ont eu lieu il y a peine 2 ans, en Tunisie, on a compté depuis, plusieurs démissions de maires et de conseillers dans différentes villes, notamment au Bardo, à Layoun, à la Marsa, à Dhehiba, à Nabeul, à Metlaoui, à Mahdia, à Djerba Ajim, et à la Soukra… pour ne citer qu’eux.

