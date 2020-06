Sécurité sanitaire : «Ready & Safe», une vidéo pour faire la promotion de la destination Tunisie

La Tunisie, qualifiée par l’Organisation mondiale du Tourisme comme l’un des pays les plus sûr sur le plan sanitaire, s’apprête à ouvrir ses frontières le 27 juin 2020. Le ministère du Tourisme a publié une vidéo faisant la promotion de la destination tunisienne et expliquant les procédures prévues par le protocole sanitaire afin d’assurer la sécurité des vacanciers durant leur séjour

Sous le slogan «Ready & Safe», cette vidéo réalisée par l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), et publiée mardi 9 juin 2020, met en valeur la réussite tunisienne dans sa lutte contre le coronavirus, ainsi que les différentes mesures appliquées dans les hôtels du pays, dans le cadre du protocole sanitaire du secteur touristique.

La vidéo qui dure 3 minutes (disponible en 3 langues), montre la prise en charge des voyageurs, dès leur arrivée à l’aéroport et durant leur séjour, notamment dans les hôtels, les bars, les salles de sports, les musées, les sites archéologiques, à la plage et à la piscine, afin de rassurer les touristes et les inviter à venir en Tunisie, qui a réussi à combattre la pandémie, et qui n’a enregistré aucun cas local depuis 19 jours (avec zéro nouveau cas pour le 6e jour consécutif).

فيديو ترويجي توضح من خلاله الإجراءات التي ينصّ عليها البروتوكول الصحي في القطاع السياحي وزارة السياحة والصناعات التقليدية تضع على ذمتكم فيديو ترويجي توضح من خلاله الإجراءات التي ينصّ عليها البروتوكول الصحي في القطاع السياحي لضمان سلامتكم ولقضاء عطلتكم بكل أمان.#Tunisia_Ready_and_Safe Publiée par ‎Ministère du Tourisme et de l'artisanat – Tunisie وزارة السياحة – تونس‎ sur Mardi 9 juin 2020

Le premier cas de coronavirus a été dépisté le 2 mars dernier, en Tunisie, où l’on compte, à ce jour, 1087 contaminations, dont 49 décès et 982 guérisons. Aucune personne n’est hospitalisée et 56 portent encore le virus et sont suivies dans des centres dédiés.

On notera aussi que le magazine américain Forbes a cité la Tunisie, parmi les 7 pays, qui ont le potentiel de devenir des destinations touristiques majeures, ou «les étoiles montantes du voyage dans un monde post Covid».

Y. N.