Rejet de la motion proposée par Al-Karma : Imed Dghij insulte Ennahdha, Qalb Tounes et Abir Moussi

Mécontent du rejet, par le parlement, du projet de motion pour réclamer des excuses de la France, soumis par la coalition Al-Karama, Imed Dghij, membre de cette coalition a insulté le parti islamiste Ennahdha, Qalb Tounes et Abir Moussi, les qualifiant notamment de traîtres.

Dans une vidéo publiée, dans la nuit du mardi 9 à mercredi 10 juin 2020, Imed Dghij, a accusé les députés qui n’ont pas voté pour ladite motion, de «collaborateurs des pays colons».

«Ennahdha, Qalb Tounes et Abir Moussi, vous êtes des chiens, des vendus et des traîtres travaillant pour l’occupant français», a lancé, cet ancien membre de la Ligue de protection de la révolution (LPR), milice violente au service du parti islamiste Ennahdha, en estimant que le rejet de la motion est un acte inacceptable et honteux qui a porté atteinte à la dignité des Tunisiens.

Imed Dghij, membre de cette coalition islamiste alliée d’Ennahdha, s’est senti trahi par les députés de ce parti, dont certains auraient même quitté l’Assemblée peu avant le vote, alors que le parti de Rached Ghannouchi devait soutenir le bloc parlementaire présidé par Seifeddine Makhlouf.

«Des Tunisiens attendaient la fin de la séance pour célébrer ce moment historique mais vous nous avez privés d’une grande joie, d’une victoire. Les familles des martyrs avaient besoins que l’on reconnaisse que les leurs ne sont pas morts pour rien. Mais vous n’êtes pas fait pour la dignité. Ennahdha a assassiné ces martyrs pour la seconde fois», a encore lancé Imed Dghij en insultant ceux qu’ils qualifie de traîtres, avant de conclure dans une menace à peine voilée : «De toute façon, vous allez voir ! Vous avez des comptes à nous rendre».

Imed Dghij, n’est pas le seul membre d’Al-Karama (excroissance et satellite d’Ennahdha) à avoir insulté le parti de Rached Ghannouchi et le député Abdelatif Aloui a quant à lui publié un statut, à sa sortie de l’Assemblée, hier, où il parle de «rupture».

Il a précisé, mercredi, aux médias, que cette motion a dévoilé le manque de courage politique de certains partis : «Ils ont fait de faux calculs. Ennahdha vit dans la peur, dans la phobie et pense que chaque décision ou chaque position qu’il prendra, se retournera contre lui et causera la 3e guerre mondiale et ses dirigeants ont cédé à la pression».

«Contrairement à ce que disent certains nous ne sommes pas une continuité d’Ennahdha et nous avons même souvent eu des positions différentes avec ce parti. Mais de toute façon après ce qu’il s’est passé hier, beaucoup de choses sont à revoir, à commencer par nos relations avec Ennahdha et d’autres partis», a-t-il affirmé sur la radio privée Karama FM.

Pour sa part, Mohamed Affes, député de la même coalition, a qualifié le rejet de ladite motion de «haute trahison», en affirmant que certains partis priorisent leurs intérêts.

«On ne peut plus faire confiance à ceux qui ont trahi la mémoire des martyrs», a-t-il dit sur Ulysse FM.

En revanche, lorsque l’animateur lui a demandé s’il pense qu’Ennahdha a trahi Al-Karama, le député a préféré se dérober en répondant : «C’est une question orientée et qui n’est pas innocente. Le projet de motion a été proposé à tout le parlement et non pas uniquement à Ennahdha. Invitez un dirigeant de ce parti et posez lui cette question».

Face à l’insistance du journaliste, le député ajoutera : «On va dire que parmi ceux qui ont voté contre le projet, on compte des traîtres, des poltrons, des vendus, des mains tremblantes, mais aussi ceux qui ne sont pas libres de leurs votes parce que moi j’ai vu des députés quitter l’Assemblée en larmes mécontent du choix qui leur a été imposé»...

Y. N.