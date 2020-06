L’université de la Manouba lance son projet Clever4Huma

La cérémonie de lancement du projet Clever4Huma d’appui à la qualité de l’Université de la Manouba (UMA) s’est tenue le jeudi 11 juin 2020 en présence des différents concepteurs du projet.

A cette occasion, un webinaire de présentation du projet a été organisé, sous le patronage du ministre de l’Enseignement et de la Recherche scientifique, Slim Choura, qui a félicité l’université pour la qualité du projet et présenté les différents défis posés à l’enseignement supérieur et la recherche scientifique en Tunisie.

La présidente de l’université, Jouhaina Gherib a, quant à elle, félicité l’équipe pluridisciplinaire engagée qui a conçu le projet Clever4Huma et permis ainsi à l’université de lever des fonds compétitifs importants. Elle a, en outre, présenté la vision stratégique de l’établissement universitaire et a rappelé que l’UMA, qui défend un positionnement privilégié dans les sciences humaines et sociales, dispose d’un pôle d’excellence dans les sciences biologiques à Sidi Thabet. Elle est classée parmi les 300 premières institutions au monde dans le domaine de la qualité de l’éducation et première au Maghreb en termes de recherche scientifique dans le domaine de l’informatique.

Mme Gherib a, en outre, expliqué que les moyens matériels levés seront utilisés pour faire du digital et de la culture les vecteurs de transformation de l’université et du renforcement de sa capacité à former les citoyennes et les citoyens de demain.

Dans son intervention, Ameur Cherif, vice-président de l’université et coordinateur du projet a, quant à lui, précisé que les premiers bénéficiaires de ce projet sont les étudiants, car Clever4Huma vise à consolider la qualité de la formation et à augmenter la visibilité des recherches scientifiques et leur impact sur la société. Il a en outre précisé que ce projet consacrera une partie des fonds alloués pour faire de la Manouba un campus vert, inclusif et solidaire et contribuer, ainsi, à l’atteinte des objectifs de développement durable.

Source : communiqué.