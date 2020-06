Soutien financier allemand aux PME tunisiennes des secteurs automobile et aéronautique

L’Agence allemande de coopération internationale pour le développement (Giz) et l’Agence tunisienne de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) ont signé un contrat de financement de 800.000 euros (environ 2.584.000 dinars) dans le but d’établir un nouveau programme de soutien au profit des petites et moyennes entreprises (PME) tunisiennes opérant dans les secteurs automobile et aéronautique.

Selon un communiqué rendu public ce mardi, 16 juin 2020, par l’agence allemande, le programme vise à aider les entreprises tunisiennes à faire face aux répercussions de la pandémie de Covid-19.

Dans le cadre du contrat signé, la Giz mettra un budget à la disposition de l’APII, qui sera disponible entre juillet 2020 et août 2022, pour créer un fonds visant à financer les dépenses engagées par les PME tunisiennes opérant dans les secteurs automobile et aéronautique, en rapport avec les nouvelles mesures de prévention de la Covid-19.

Le contrat de financement en question entre dans le cadre du projet «Partenariat pour l’emploi et le soutien aux petites et moyennes entreprises en Tunisie» de l’agence allemande, précise encore le communiqué.

Un projet qui fait partie de l’initiative relative à la formation et à l’emploi du ministère allemand de la Coopération économique et du Développement, et qui est mis en œuvre en coopération avec le ministère tunisien de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises.

C. B. Y.