Tunisie : Hommage aux 4 gardes nationaux tombés pour la patrie, il y a 5 ans

Le 15 juin 2015, quatre gardes nationaux sont tombés en martyrs, dans deux attaques terroristes, perpétrées à quelques heures d’intervalle: Une première à Sidi Ali Ben Aoun au gouvernorat de Sidi Bouzid (3 morts et 11 blessés), et une seconde au poste frontalier El-Mella à Jendouba (1 mort et 3 blessés).

A l’occasion de ce triste 5e anniversaire, la Direction de la garde nationale a rendu hommage, lundi 15 juin 2020, aux 4 gardes nationaux, tués en traquant des terroristes de la Katiba Okba Ibn Nafaa, relevant d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi).

A l’aube du lundi 15 juin, deux terroristes avaient ouvert le feu sur les agents qui effectuaient des ratissages. Après des heures d’échanges de tirs, la garde nationale a pu abattre un terroriste et en blesser un autre.







Le Lieutenant Romdhane Khadhraoui, le Capitaine Monem Gharsalli et le Sergent Chef Aymen Massoudi‏, sont morts dans cette opération.

Quelques heures après cette attaque, des terroristes, à bord d’une voiture volée, ont ouvert le feu sur une patrouille au poste frontalier El-Mella à Jendouba. Grièvement blessé, l’adjudant Hatem Zidi (27 ans) a rendu l’âme à l’hôpital régional.

Depuis, plusieurs terroristes de la Katiba Okba Ibn Nafaa ont été abattus par l’Unité spéciale de la garde nationale (USGN), notamment Abou Sakhr Al-Zakmout, Abou Mossâb, Al-Bahi Al-Akrouf, Raed Touati, Ôuf Abou Mahjer proclamé chef de cette katiba après l’élimination de son frère Lokman abou Sakhr, pour ne citer qu’eux.

Y. N.