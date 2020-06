Covid-19 : la Dexaméthasone réduit significativement la mortalité

Partagez 0 Partages

S’il a définitivement démontré l’inefficacité de l’Hydroxychloroquine, ayant donné des espoirs au début de la pandémie de coronavirus (Covid-19), l’essai clinique Recovery a prouvé la relative efficacité d’un autre médicament, la Dexaméthasone, un corticoïde au prix tout aussi modique.

Par Dr Mounir Hanablia *

Selon l’essai clinique randomisé et contrôlé Recovery réalisé par l’université d’Oxford et portant sur 11.500 patients répartis dans 176 centres en Grande Bretagne, la Dexaméthasone, un corticoïde de prix modique et largement disponible, réduit significativement de 12,5% la mortalité du coronavirus Sars Cov 2,chez les patients présentant des difficultés respiratoires et nécessitant soit la ventilation artificielle soit l’oxygéno-thérapie.

Dans le cadre de cette étude, 2100 patients avaient reçu la Dexaméthasone contre 4.400 bénéficiant d’un traitement classique. Alors que la mortalité est de 40% dans le groupe ventilé et de 25% dans le groupe sous oxygène, elle est réduite respectivement de 33%, et de 20% dans le second après une cure journalière de 6 mg pendant une dizaine de jours.

Quant au groupe sans troubles respiratoires, et dont la mortalité est de 12%, celle-ci n’a pas été améliorée par le traitement.

En Grande Bretagne, où la mortalité due au Sars Cov 2 est de plus de 40.000, ce médicament aurait pu sauver 5000 vies.

D’autre part l’essai Recovery a définitivement démontré l’inefficacité de l’Hydroxychloroquine sur ce virus, conduisant ainsi la FDA américaine et son équivalent britannique la MHRA à mettre fin à toute étude en cours sur le sujet.

* Cardiologue, Gammarth, La Marsa.