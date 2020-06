Samsung Tunisie lance son service clients sur WhatsApp

Samsung Tunisie annonce dans un communiqué publié à Tunis aujourd’hui, jeudi 18 juin 2020, le lancement de son service clients via l’application de messagerie instantanée gratuite, WhatsApp.

Reconnue pour sa proximité avec ses clients et la valeur qu’elle apporte à chacun d’entre eux, Samsung Tunisie met en place ce nouveau service qui permet aux consommateurs de bénéficier d’une information claire, directe, rapide et accessible tous les jours de 9H00 à 20H00.

Pour ce faire, il suffit de créer une conversation sur l’application Whatsapp en ajoutant le numéro de téléphone +216 28 80 88 01, et discuter directement avec un conseiller.

Ce lancement vient renforcer la position de Samsung Tunisie en tant que marque de référence et leader en matière de relation client, visant toujours à offrir une qualité de service optimale. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si le constructeur coréen a remporté le prix du «Meilleur Service Clients 2020» en Tunisie.

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir avec des idées et des technologies transformatrices. La société redéfinit les mondes des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils numériques, des systèmes réseau et de la mémoire, des systèmes LSI, des fonderies et des solutions LED.

Source : communiqué.