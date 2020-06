Souassi : 14 conseillers municipaux solidaires avec le maire, accusé de viol par leur collègue

Partagez 0 Partages

Quatorze conseillers municipaux de Souassi (Mahdia) ont exprimé leur solidarité avec le maire, Maher Ennouri, accusé de viol par leurs collègue, estimant qu’il est «victime de machination et que cette affaire vise à porter atteinte à son honneur et à sa dignité».

«Nous dénonçons fortement cette campagne de dénigrement et de harcèlement menée contre le président du conseil municipal M. Ennouri, et qui vise à le souiller, à porter atteinte à son honneur et à sa dignité. Nous nous réservons le droit de saisir la justice contre les auteurs de cette campagne», lit-on dans une pétition signée par les 14 conseillers municipaux.

Rappelons que le ministère public a autorisé l’ouverture d’une enquête, suite à une plainte pour viol déposée, la semaine dernière, contre le maire, par une conseillère municipale.

L’affaire remonte à 2018, mais la plaignante affirme que le maire est revenu à la charge et a menacé de publier des messages personnelles la concernant, ce qui l’a poussée à saisir la justice, a-t-elle dit.

De son côté le maire a nié les faits, dans une déclaration, mercredi aux médias, en indiquant qu’en 2018, il ne connaissait même pas tous les conseillers municipaux, et en affirmant qu’entre lui et la conseillère en question, il n’y avait rien à part une rivalité politique, lui étant issu d’Ennahdha et elle de Nidaa, selon ses dires.

Y. N.