AeTech annonce un revenu en baisse de 15% au 1er trimestre 2020

Au 31 mars 2020, les produits d’exploitation de la société AeTech s’élèvent à 1.312.000 DT contre 1 552.000 DT en 2019, soit une diminution de 15%, expliquée par le ralentissement de l’activité suite à la propagation de la pandémie de la Covid-19.

Le chiffre d’affaires de l’activité «Solutions» de 259.000 DT, qui a contribué à hauteur de 20% du chiffre d’affaires global, est en baisse de 54% par rapport au 1er trimestre 2019 expliquée par les projets entamés et non clôturés à cause du confinement imposé sur l’ensemble des pays et des territoires sur lesquelles la société opère, le ralentissement du rythme des commandes et le report de certaines opérations par les clients ; et le quasi-arrêt des activités des partenaires et fournisseurs.

L’activité «Distribution», quant à elle, a atteint 1.053.000 DT de chiffre d’affaires réalisant ainsi une augmentation de 6% par rapport à 2019.

Les charges d’exploitation (hors amortissements et provisions) sont passées de 1 549.000DT au 31 mars 2019 à 1.343.000 DT au 31 mars 2020 soit une diminution de 13%.

Les charges de personnel ont enregistrées une baisse de 4% pour atteindre 344.000 DT au cours du 1er trimestre 2020.

A la fin mars 2020, l’excédent brut d’exploitation s’est établi à -31.000 DTavec une marge négative de 2,37%, en régression par rapport au 1er trimestre 2019, expliquée essentiellement par la forte baisse des revenus.

Les charges financières nettes d’AeTech ont augmenté de 9%, passant de 101.000 DT à 110.000 DT en 2020.

I. B. (avec communiqué).