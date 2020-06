La SFI accorde un prêt de 10 M€ à la société Vacpa du groupe Boujebel

Partagez 0 Partages

La Société financière internationale (SFI) a approuvé l’octroi d’un prêt de 10 millions d’euros (32 millions de dinars tunisiens) en faveur du Vacpa, pour aider l’entreprise agroalimentaire tunisienne à soutenir son activité et à poursuivre la diversification de son activité.

Entreprise spécialisée dans la valorisation, le conditionnement et l’exportation de produits agricoles, notamment des dattes, fondée en 1982 par la famille Boujbel, Vacpa obtiendra de la filiale de la Banque mondiale (BM) une première tranche d’un montant de 5,5 millions d’euros (17,6 millions de dinars) pour renforcer sa trésorerie et disposer de ressources suffisantes pour assurer son bon fonctionnement. Le montant restant, soit 4,5 millions d’euros (14,4 millions de dinars), servira à financer le développement de l’entreprise, qui ambitionne de poursuivre sa diversification par la production de concentrés de jus de dattes et d’améliorer sa chaîne d’approvisionnement regroupant actuellement près de 1000 fermiers dans la région oasienne du sud-ouest tunisien.

Le financement de SFI sera accompagné de conseils d’experts devant permettre de moderniser les exploitations et d’adopter des pratiques agricoles durables.

Au cours de l’année 2019, l’entreprise tunisienne dirigée par Mohsen Boujbel a exporté près de 13.500 tonnes de dattes principalement vers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie du Sud-Est. Toutefois, estime la SFI, la pandémie actuelle de Covid-19 pourrait affecter la demande et l’approvisionnement de l’entreprise et de l’industrie agroalimentaire tunisienne en général.

I. B. (avec communiqué).