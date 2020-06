La Tunisie, 7e pays le plus dépensier Afrique en matière militaire

Selon une étude de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), la Tunisie est le 7e pays le plus dépensier en Afrique en termes d’investissements financiers dans le domaine militaire en 2019.

L’année dernière, la Tunisie a dépensé 1,039 milliard de dollars américains ($US), selon les chiffres de la Sipri.

Notre pays est devancé par l’Algérie, 1ère et très loin devant avec 10,334 milliards $US, le Maroc, 2e avec 3,761 milliards $US, l’Afrique du Sud, 3e avec 3,617 milliards $US, le Nigéria, 4e avec 1,876 milliard $US, l’Angola e avec 1,810 milliard $US, le Kenya 6e avec 1,095 milliard $US.

Le Soudan, 8e avec 951 millions $US et la Tanzanie avec 781 millions $US ferment ce Top 9 des pays africains ayant le plus dépensé en 2019 pour leurs équipements militaires.

Dans son ensemble, le continent africain a dépensé 41,2 milliards de $US, en 2019, contre 40 milliards $US en 2018, soit une croissance annuelle de 3%, proche de la croissance annuelle mondiale (3,6%).

Cette hausse des dépenses militaires du continent est essentiellement la résultante de l’augmentation des dépenses des pays d’Afrique du Nord. En 2019, celles-ci ont connu une évolution de 5,38% pour s’établir à 23,5 milliards $ contre 22,3 milliards en 2018.

Au niveau mondial, les dépenses militaires totales ont atteint 1917 milliards $ en 2019. Cela représente une augmentation de 3,6% par rapport à 2018 et la plus forte croissance annuelle des dépenses depuis 2010, selon le Sipri.

Les cinq plus gros dépensiers en 2019 et qui représentent 62% des dépenses mondiales sont les Etats-Unis, la Chine, l’Inde, la Russie et l’Arabie saoudite.

I. B.