L’Europe devrait rouvrir ses frontières à 14 pays, dont la Tunisie

A partir du 1er juillet 2020, l’Europe devrait rouvrir ses frontières à 14 pays, dont la Tunisie, annonce le journal «Le Monde», en ajoutant que les pays européens doivent se prononcer sur les modalités et confirmer la liste de ces pays, établie hier, lors d’une réunion des ambassadeurs de l’Union européenne (UE).

La Tunisie fait partie de cette liste, qui comprend également le Maroc et l’Algérie, ainsi que l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Thaïlande, l’Uruguay, et trois États des Balkans (Géorgie, Monténégro, Serbie).

La même source affirme que les pays de l’Europe ont privilégié les visiteurs, venant de pays dont la situation épidémiologique est semblable où meilleure que la leur, avec plusieurs critères sanitaires, notamment un taux de nouveaux cas de coronavirus, proche ou en-dessous de 16 pour 100.000 habitants, durant les 14 derniers jours, ainsi que les mesures mises en place dans la lutte contre la pandémie.

Rappelons que la Tunisie a obtenu, hier, la certification Safe Travels du Conseil mondial du voyage et du tourisme et que l’Organisation mondiale du Tourisme a aussi recommandé la destination Tunisie, comme l’un des pays le plus sûr sur le plan sanitaire.

Y. N.