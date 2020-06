Covid-19 : La crainte d’une seconde vague n’est pas exagérée

Partagez 0 Partages

La plage de Miami en Floride où la Covid-19 reprend du poil de la bête.

Avec la réouverture des frontières hier, samedi 27 juin 2020, la Tunisie se retrouve confrontée à un nouveau défi, celui d’éviter une nouvelle propagation du coronavirus dans notre pays.

Par Pr Faouzi Addad *

Inéluctablement, de nouveaux cas seront détectés, ce qui sera d’ailleurs le témoin que notre système de surveillance est toujours opérationnel. Mais la réussite de ce défi n’est pas liée uniquement au système de santé ; elle est surtout tributaire de la responsabilité citoyenne de chacun d’entre nous. Car tout relâchement de la part de la population sera fatal. Aussi faudra-t-il limiter le nombre de personnes lors des rassemblements, éviter les salles confinées et respecter les gestes barrières.

Le virus est encore très actif dans beaucoup de pays

Il ne s’agit pas de faire peur, car je pense qu’il n’y aura plus la panique occasionnée par la Covid-19 des premiers jours, mais surtout de pas produire l’effet inverse qui est la négligence totale, ce qui est malheureusement le cas actuellement en Tunisie. Or, le virus circule plus que jamais. Aujourd’hui, la barre symbolique des 10 millions de cas et des 500.000 morts dans le monde par le coronavirus a été atteinte. Le regain de contaminations dans de nombreux pays doit nous dicter de rester vigilants.

Les Etats-Unis, par exemple, sont de nouveau touchés de façon très inquiétante, notamment dans le sud du pays, de la Floride à la Californie, pourtant des zones relativement chaudes. On se rappelle tous des images des baigneurs, le 10 juin, sur les plages de Miami. Ces rassemblements, dont les images avaient alors fait le tour du monde, sont peut-être aujourd’hui, 15 jours plus tard, à l’origine du pic occasionné le 24 juin avec 5508 nouveaux cas en une seule journée en Floride.

Ce qui inquiète le plus, par ailleurs, c’est l’explosion des cas chez les jeunes. En Arizona, plus de 8 lits sur 10 en soins intensifs sont occupés et le nombre de cas a été multiplié par 4 depuis le début du déconfinement dans cet Etat, le 15 mai.

Nous pourrions cités aussi la situation inquiétante en Corée du Sud ou en Allemagne qui sont autant d’exemples pour nous montrer que la menace est réelle et toujours présente.

Une seconde bataille se profile à l’horizon pour les blouses blanches

Nous autres médecins, nous devons de nouveau nous mobiliser, redéfinir les circuits, porter le masque de manière systématique lors des consultations et rester vigilants au moindre symptôme qui pourrait rappeler la Covid-19. Une seconde bataille se profile à l’horizon, avec deux objectifs apparemment opposés : sauver des vies et relancer une économie qui ne supportera pas un nouveau confinement.

Et à mon avis, une nouvelle stratégie doit aussi être mise en place en matière de diagnostic, en testant le plus possible et en permettant la réalisation des tests par les laboratoires du secteur privé.

Bref, les 15 prochains jours nous apporteront beaucoup de nouvelles données sur l’éventualité ou non d’une seconde phase de la pandémie et sur son ampleur.

* Professeur de cardiologie.