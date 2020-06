Monastir : Ouverture d’une enquête suite au décès d’une étudiante en pharmacie

Le ministère public a ordonné l’ouverture d’une enquête sur le décès d’une étudiante en pharmacie, retrouvée morte, vendredi 26 juin 2020, dans son appartement à Monastir.

Le corps a été découvert par sa camarade, qui s’était rendue chez Jihene Yangui (25 ans), qui ne répondait ni au téléphone, ni aux messages.

Le juge d’instruction et le médecin légiste se sont rendus sur les lieux et le corps de la défunte a été transporté à l’hôpital, dans le cadre de l’enquête ouverte pour déterminer les circonstances du décès.

L’Association tunisienne des étudiants en pharmacie (Atep) a rendu public un communiqué pour présenter ses condoléances à la famille de Jihene, étudiante en 5e année à la Faculté de pharmacie de Monastir.

«C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de notre chère enfant, Jihene Yangui, et au nom de tous les professeurs, les étudiants et la faculté, je présente mes sincères condoléances à sa famille, ses camarades, ses amis et tous ceux qui l’ont connue. Qu’elle repose en paix et que Dieu le tout puissant lui accorde son infinie miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis», a écrit, aujourd’hui, Abdelhalim Trabelsi, Doyen de la Faculté de pharmacie de Monastir.

Y. N.