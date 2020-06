Séminaire à Tunis sur les travailleuses domestiques dans le Grand-Tunis

L’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) organise un séminaire pour présenter l’étude sur : «Les travailleuses domestiques dans le gouvernorat du Grand Tunis : conditions de travail, réalité des violations et défis du travail décent», demain, lundi 29 juin 2020, à 9h30 du matin, au Golden Tulip Mechtel, à Tunis.

Le séminaire, organisé en partenariat avec l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et l’Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement (Afturd), vise à mettre une stratégie de plaidoyer pour amender les lois régissant le secteur des travailleuses domestiques, pour ratifier la convention internationale n° 189 de l’Organisation internationale du travail (OIT) concernant le travail décent des travailleurs domestiques et pour l’amélioration de la situation des femmes travailleuses domestiques.

Autour Yosra Frawes, la présidente de l’ATFD, on annonce la participation de représentants des ministères des Affaires sociales; de la Femme, la Famille, les Enfants et les Seniors; de la Formation et de l’Emploi; des Droits de l’Homme et des Relations avec la société civile ; de l’Instance de lutte contre la traite des personnes; des parlementaires membres de la Commission des droits et libertés et relations extérieures et de celles de la santé et affaires sociales et de la législation, ainsi que des partenaires coorganisateurs du séminaire l’UGTT et l’Afturd, ainsi que de l’Assemblée de coopération pour la paix (ACPP).

L’étude sera présentée par l’expert en sociologie Zouhaier Ben Jannet et sera suivie de témoignages des enquêtées et de la lecture des recommandations par Meriem Jaballa.

Source : communiqué.