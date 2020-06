WestMed : Evénement national tunisien sur l’économie bleue

Le Hub National Tunisie du projet européen WestMed organise l’événement national sur l’économie bleue en Tunisie le 30 juin 2020, à l’Hôtel Mechtel, à Tunis.

Les organisateurs annoncent la participation, entre autres invités, de Chokri Ben Hassen, ministre tunisien de l’Environnement, et de Sophie Vanhaeverbeke, chef de coopération à la Délégation de l’Union européenne en Tunisie.

Plusieurs experts dans le domaine de l’économie bleue donneront des conférences.

Cet événement vise à appuyer la Tunisie dans l’élaboration d’une stratégie de l’économie bleue basée sur la mise à niveau des secteurs traditionnels tels que la pêche, le tourime, le transport maritime…, et la promotion des secteurs émergents tels que la biotechnologie marine, le pescatourisme, le clustering, la valorisation des produits de la pêche, les croisières et les énergies renouvelables liées à la mer…

Le projet WestMed, financé par l’Union européenne, est un instrument innovant pour la coopération entre les Etats, les régions et les peuples des dix pays de la Méditerranée occidentale pour développer l’économie bleue.

Une plus forte coopération est essentielle entre toutes les parties prenantes des deux rives pour exploiter les potentiels de l’économie de la région.

Les objectifs du projet concernent la réalisation d’un espace maritime plus sûr et plus sécurisé, la promotion d’une économie bleue intelligente et résiliente et la concrétisation d’une meilleure gouvernance de la mer.

Le projet s’est fixé plusieurs priorités relatives à la sécurité et la sûreté maritimes, à l’environnement, à la biodiversité et le changement climatique, aux clusters et réseaux maritimes, au développement et échanges des compétence, au tourisme durable, au transport et à lutte contre la pollution.

Source : communiqué.