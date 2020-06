Asma Shiri : «Faire travailler des mineures est une sorte d’esclavage humain»

La ministre de la Femme, de l’Enfance et des Seniors, Asma Shiri, a critiqué aujourd’hui, lundi 29 juin 2020, lors d’une conférence de presse organisée par l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), les parents qui font travailler leurs enfants, et particulièrement leurs fillettes, de moins de 18, rappelant qu’il s’agit d’une infraction à la loi et comparant cette pratique à «l’esclavage humain».

La ministre a ajouté que cette catégorie de jeunes filles «se trouvent généralement dans les régions intérieures et elles sont exploitées par leurs parents et les réseaux d’intermédiaires sans aucun respect à leur droit à l’éducation ou à une vie décente.»

Elle a, par ailleurs, assuré que son ministère travaille actuellement, en collaboration avec la société civile, sur l’examen de la loi en vue de son amendement. Celle-ci contenant actuellement des contradictions, selon la ministre.

Mme Shiri souhaite également réglementer le travail des femmes de ménage de sorte qu’elles jouissent d’un contrat de travail et d’un salaire minimum spécifié par l’Etat.

C. B. Y.