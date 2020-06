Au Jardin des Justes : L’ambassade d’Italie rend hommage à Lina Ben Mhenni (Photos)

L’ambassade d’Italie à Tunis a organisé, aujourd’hui, lundi 29 juin 2020, une cérémonie dédiée à la mémoire de la militante tunisienne Lina Ben Mhenni, décédée le 27 janvier dernier, après un long et courageux combat contre la maladie.

Le Jardin des Justes de l’Ambassade d’Italie accueille désormais un nouvel arbre, pour rappeler l’engagement et la bravoure de Lina Ben Mhenni, figure emblématique de la Révolution tunisienne (janvier 2011), et qui «a combattu avec courage et détermination pour la défense des libertés, de la démocratie et pour la sauvegarde de la planète».

«Une petite fille qui a plus de courage qu’un bataillon de l’armée», a lancé l’ambassadeur d’Italie en Tunisie qui a rendu un hommage posthume à «Bnaya tounsia» (Tunisian girl), lors de cette cérémonie, qui a réuni le ministre des Droits de l’Homme, des Relations avec les instances constitutionnelles et la Société civile, Ayachi Hammami, les parents de Lina, Sadok Ben Mhenni, militant de gauche, Sadok Ben Mhenni, membre du mouvement Perspectives tunisiennes et co-fondateur de la section tunisienne Amnesty International, et sa maman Emna Ben Ghorbal, ainsi que ses amis activistes.











Ph. Adel Azouni, ami et compagnon de route de la regrettée Lina.

Rappelons que le Jardin des Justes de l’Ambassade d’Italie a été inauguré en juillet 2016. Il accueille tous les ans un nouvel arbre consacré aux justes qui, au péril de leur vie, ont lutté pour défendre les valeurs de l’humanité et de la solidarité, des droits de l’Homme et des libertés.

Y. N.