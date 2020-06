7e Coupe de Tunisie de golf: Qui succédera à l’AGK ?

Après le grand succès qu’a connu la finale du championnat de Tunisie le weekend dernier au golf El-Kantaoui, à Sousse, et qui a couronné Elyes Barhoumi et Feriel Chahed champions de la saison 2019-2020, ce sera l’apothéose de la saison ce weekend, samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020, avec la Coupe de Tunisie qu’accueillera le somptueux parcours du The Residence Golf Course Gammarth.

En effet la septième édition de cette compétition créée en 2014 aura un charme plus particulier puisqu’elle diffère énormément du championnat.

C’est que l’épreuve de Coupe se jouera par équipes avec la participation des meilleurs joueurs des sept associations qui ont obtenu leur quota pour négocier comme il se doit ce grand rendez-vous de la saison. Ils seront 80 joueurs repartis en 40 doublettes représentant les associations de l’AGH, GGA, AGK, ASDJ, AGCCC, GCM et AGCT.

Chaque association alignera ses doublettes les plus cohérentes, en vue de mettre les meilleures chances de succès à leurs cotés les 4 et 5 juillet.

Il y aura tout d’abord l’AGK, détentrice du titre la saison écoulée à Djerba et qui vise un cinquième succès dans cette épreuve depuis sa première victoire en 2015 et qui a les moyens d’y parvenir. Elle aura comme principal adversaire l’AGH, vainqueur de la première édition en 2014 et qui mettra tous les atouts en œuvre pour obtenir sa seconde couronne, mais aussi l’AGCCC, la GGA, l’AGCT, l’AGSJ ainsi que le GCM, ayant tous les mêmes arguments à prévaloir en vue de brandir haut le trophée.

Source : communiqué.