Les membres du bureau exécutif et de l’advisory board du TABC

Partagez 0 Partages

Tunisia Africa Business Council (TABC) a tenu son assemblée générale ordinaire, samedi 27 juin 2020 à l’hôtel Laïco, pour présenter son bilan d’activités 2018 et 2019 à ses adhérents, ainsi que les états financier de l’association.

Cette AGO a également été l’occasion de voter un nouveau bureau exécutif. Ainsi, Bassem Loukil s’est vu succéder à la présidence de l’association par Anis Jaziri (voir liste du BE et de l’Advisory Board).

En marge de l’AGO le think-tank de TABC a assuré la présentation en avant-première de l’étude stratégique sur «le potentiel et la performance des écosystèmes d’innovation en Afrique», en présence de Fadhel Kraiem, ministre des Technologies de la communication et de la Transformation numérique.

Anis Jaziri et Bassem Loukil.

Lancée depuis plus d’une année, ce travail de recherche dirigé par Mondher Khanfir, vice-président TABC chargé du think-tank, s’intéresse en particulier à la mesure du potentiel et de la performance des écosystèmes des startups, et sur les moyens de rendre les politiques publiques d’innovation plus pertinentes et en phase avec des objectifs réalistes et réalisables.

Par ailleurs et après le succès du lancement de TABC en 2015 et le rôle qu’il a joué pour accompagner nos entreprises en Afrique, le même modèle économique sera dupliqué sur les quatre autres continents (Amérique, Europe, Asie et Australie). Une nouvelle initiative a été annoncée en marge de l’AGO TABC, qui viendra en appui à notre diplomatie économique et contribuera au rayonnement de la Tunisie à l’international et qui va rassembler d’éminentes personnalités (tunisiennes au tour du monde (voir liste jointe).

Dans ce cadre, une cérémonie a été organisée à l’occasion du lancement de Tunisia Business Council Worldwide, en présence de Monsieur Noureddine Erray, ministre des Affaires étrangères.

Source : communiqué.

Membres du bureau exécutif élu du TABC

Anis Jaziri : président;

Mondher Khanfir : vice président chargé du Think Tank TABC ;

Hatem Denguezli : vice-président chargé du pôle Industrie (PDG Groupe Land’Or) ;

Hafedh Daoud : vice-président chargé des projets structurants en Afrique (Pdg Groupe EPPM) ;

Slaheddine Mezghani : trésorier (Pdg du Groupe Soquibat) ;

Hichem Mnif : secrétaire général et responsable pôle santé (professeur agrégé en orthopédie traumatologie) ;

Issam Ben Youssef : responsable des relations internationales (DG du Groupe Soroubat International) ;

Mohamed Bouzguenda : responsable pôle BTP (DG projets export chez Groupe SBF international) ;

Nour Bouakline : responsable communication et TABC Academy (consultante et formatrice en marketing digital en Afrique) ;

Nadia Yaich : responsable de l’accompagnement des implantations en Afrique (Associée MGI BFC) ;

Slim Hafaiedh : responsable pôle Banques et Assurances (Manager AON Tunisie) ;

Mehdi Kallel : responsable pôle Energie renouvelable (Gérant Enersys Assad).

Membres d’honneur du TABC

Bassem Loukil: président d’honneur, Pdg du groupe Loukil;

Jaloul Ayed: président d’honneur, ancien ministre des finances, président Vega groupe;

Gabriel Curtis: ministre en charge des Investissements et de Partenariat public-privé Guinée Conakry;

Taoufik Rajhi: ancien ministre auprès du chef de gouvernement chargé des grandes réformes;

Thierry Hot: conseiller spécial du président burkinabé et président Rebranding Africa;

Lotfi Debbabi: Pdg STB;

Fall Souleymane: conseiller du président sénégalais ;

Souheila Chabchoub: Pdg Cotunace ;

Aziz Zouhir: Pdg Groupe Sancella;

Alexis Mohamed : conseiller spécial du président de Djibouti;

Habib Karaouli: Pdg CAP Bank;

Noureddine Hachicha: Pdg Groupe Soroubat ;

Moussa Touré: Pdg API-Mali

Houbeb Ajmi: DG Université Centrale ;

Mohamed Ali Alouani Cherif: Partner Mazars;

Mohamed Ammar: Pdg Steg;

Ombeline Bernard: DG Vocalcom Tunisie;

Sami Driss: Pdg Comet;

Ridha Gouia: doyen APBS;

Noureddine Mezni: ancien porte parole de l’Union Africaine.

Equipe de lancement de TBCww (Tunisia Business Council WorldWide)

Anis Jaziri: membre fondateur TABC

Bassem Loukil: CEO Groupe Loukil et membre fondateur TABC ;

Jalloul Ayed : ancien ministre des Finances, président Vega groupe et membre fondateur TABC ;

Mongi Hamdi : ancien ministre des Affaires étrangères et secrétaire général adjoint des Nations Unies ;

Noureddine Zekri : ex-secrétaire d’Etat à la coopération internationale et DG FIPA ;

Abderrazek Ben Khelifa: ex-secrétaire d’Etat et avocat d’affaires, pays du Golfe ;

Khalil Laabidi: CEO United Advisers, ex-DG FIPA et premier président de TIA ;

Mohamed Ben Amor: secrétaire Général AICTO ;

Badreddine Ouali: CEO Vermeg;

Mohamed Malouche: président TAYP/ Partner at Deloitte, Washington;

Sahar Mechri: directeur exécutif Le Manager ;

Tarek Cheniti: Head of UN Resident Coordinator’s Office in Azerbaijan;

Adel Guitouni: professeur à Victoria University Canada ;

Khaled Koubaa: responsable des politiques publiques pour l’Afrique du Nord Facebook, Dubaï ;

Salma Abid: professeur agrégé en droit privé à la FDSPT;

Yousri El Mhedheb: Digital and cloud solutions lead Middle East and Africa Microsoft, Allemagne;

Dr. Dhaker Lahidheb : professeur en cardiologie à la Faculté de médecine de Tunis ;

Achraf Ayadi: Expert bancaire et financier, Paris

Asma Rihane: journaliste chez Express FM, professeur universitaire en communication marketing ;

Safouen Ben Aissa : Director Studies and strategy- Advisory at KPMG Tunisia and Libya;

Imed Ayadi : CEO and Founder Addixo;

Mohmed Ali Mankai : chef d’entreprise ;

Zied Loukil: Partner at Mazars, France

Aymen Gtari : docteur et expert en stratégie internationale, stratégie de défense et transformation digitale, Allemagne ;

Med Ali Ben Arbia: International Advisory Partner Crowe;

Ghazi Abbassi: CEO-Founder of Global Rising & 7 SEAS Trading, Espagne;

Habib Attia: producteur de cinéma.