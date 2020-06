Mehdi Ben Abdallah nommé à la tête du bureau d’Expectation State en Tunisie

Partagez 0 Partages

Expectation State (ES), un cabinet de développement international basé au Royaume-Uni, et qui soutient le gouvernement tunisien dans le but d’accroître l’investissement en Tunisie et d’améliorer sa qualité, a annoncé la nomination de Mehdi Ben Abdallah au poste de président du bureau directeur d’Expectation State Tunisia.

Mehdi Ben Abdallah a près de vingt ans d’expérience au plus haut niveau au sein de multinationales et organisations de renommée dans le secteur de l’énergie, du commerce international et de la diplomatie économique. Il est le fondateur et dirigeant d’Excalibur International Advisory (Exia), une firme indépendante axée sur le soutien aux entreprises et aux gouvernements en matière d’investissement et de commerce, après avoir été directeur général chez Shell et vice-président chez BG Group en Tunisie.

Il est président de la Chambre de commerce tuniso-britannique, membre du bureau directeur de la Chambre de commerce arabo-britannique à Londres et de la Chambre de commerce américaine en Tunisie, et également ancien directeur exécutif en charge des relations internationales de l’Utica.

«Expectation State est ravi de renforcer sa relation avec Mehdi, qui a été un précieux soutien et conseiller au cours des deux dernières années. Avec ce nouveau rôle, il mettra son expérience au service de d’ES Tunisie et du Board d’ES pour développer nos activités, aidant à stimuler une croissance économique inclusive à travers le renforcement du positionnement stratégique auprès des investisseurs internationaux», souligne ES dans un communiqué. Et ajoute : «En tant que représentant senior d’ES en Tunisie, il jouera un rôle central dans la création de l’environnement adéquat dans le pays pour contribuer à aider à la réalisation de notre mission : s’attaquer aux problèmes les plus difficiles dans les États émergents, plaider et proposer des solutions à fort impact qui libèrent le potentiel et améliorent la vie des gens.»

Source : communiqué.