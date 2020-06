Ministère du Transport : Seize nouveaux vols de rapatriement entre le 1er et le 12 juillet

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé aujourd’hui, mardi 30 juin 2020, un nouveau programme de rapatriement des ressortissants tunisiens en provenance des pays classés par l’Observatoire national des maladie nouvelles et émergentes (ONMNE), dans les zones verte et orange, respectivement, à faible et à moyenne propagation du coronavirus.

Les dates de ces vols s’étalent du 1er au 12 juillet, et seront en provenance de Moscou (Russie), Bruxelles (Belgique), Londres (Royaume-Uni), Casablanca (Maroc), Istanbul (Turquie), Djeddah et Ryadh (Arabie Saoudite), Mascate (Oman), le Caire (Egypte) et le Koweït.

Le ministère précise, par ailleurs, que tout passager de retour dans le cadre de ces vols de rapatriement doit obligatoirement présenter les documents suivants lors de son inscription à l’aéroport du pays de provenance :

– Un test de dépistage (RT-PCR), effectué 72 heures avant le vol et ne dépassant pas les 120 heures à l’arrivée en Tunisie,

– La réservation et le justificatif de paiement du séjour dans un hôtel pour une durée de 7 jours, qui comprend le logement et le transport de l’aéroport à l’hôtel,

– Un engagement à l’écrit d’appliquer la quarantaine obligatoire pendant une période de 7 jours dans un hôtel à ses frais en arrivant sur le territoire tunisien, d’effectuer ensuite un autre test de dépistage (RT-PCR) payé par l’Etat et de respecter, enfin, une semaine supplémentaire d’auto-quarantaine,

– La fiche de renseignement sanitaire dûment remplie et remise aux autorités sanitaires à l’arrivée à l’aéroport.

