Safi Saïd à Kaïs Saïed : «Pour l’honneur de la Tunisie, retirez la confiance à Elyes Fakhfakh»

Partagez 0 Partages

«Pour l’honneur de la Tunisie, de son président et de sa démocratie, je vous demande humblement de retirer la confiance à Elyes Fakhfak», a indiqué le député Safi Saïd, en s’adressant au président de la république Kaïs Saïed.

Dans un post Facebook, publié aujourd’hui, mardi 30 juin 2020, le député a rappelé au président toute son estime et son respect, en lui rappelant aussi qu’il l’avait soutenu sa candidature au 2e tour de la présidentielle.

«Moi, Safi Saïd, ancien candidat à la présidentielle, je vous avais aussi encouragé à lutter contre la corruption. Je vous demande de réagir avec courage et audace et en un temps record pour que l’histoire n’enregistre pas votre réaction tardive», a-t-il écrit, en appelant le chef de l’Etat à retirer sa confiance au chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, qui serait impliqué dans une affaire de conflit d’intérêt et qui fait l’objet d’une enquête.

«Elyes Fakhfakh a perdu son solde électoral et commence à consommer le vôtre, et il vaudrait mieux réorganiser les élections plutôt que de laisser se poursuivre cette mascarade», ajoute encore Saïd avant de conclure : «Le peuple, qui veut est maintenant capable de faire ce qu’il veut».

Y. N.