SamsungFastTrack : une 4e édition sous le signe de l’innovation sociale

Fidèle à son engagement au soutien à l’entrepreneuriat et à l’innovation, Samsung Tunisie a réitéré sa collaboration avec Impact Partner (Yunus Social Business Network) pour apporter appui et formation aux jeunes entrepreneurs à travers le programme SamsungFastTrack.

Ce programme s’est clôturé à Tunis, le mercredi 24 juin 2020, avec la cérémonie de remise des prix afin de récompenser les entrepreneurs lauréats du programme pour leurs projets technologiques innovants et prometteurs à fort impact social.

Une opportunité pour percer

Cette initiative a réuni des projets pluridisciplinaires et a été l’occasion rêvée pour ces jeunes entrepreneurs d’acquérir des compétences-clés, de rencontrer des professionnels et a permis à 8 finalistes de pitcher leurs projets, fruit d’un travail de 3 mois, devant un jury composé de d’acteurs de l’écosystème entrepreneurial tunisien, afin de permettre à ces jeunes startups d’obtenir le financement nécessaire à leurs projets :

•Anis Allouche, social entrepreneur et investisseur ;

•Caroline Brummelluis, représentante de Damya Angels, premier réseau de business angels féminin, et fondatrice de TheNextWomen Tunisie ;

•Mohamed Salah Frad, directeur général de UGFS-NA et membre du Collège des Startups ;

•Nazeh Ben Ammar, président de Carthage Business Angels ;

•Noomane Fehri, business angel & CEO de Our Digital Future.org

•Yehya Houry, Managing Director de Flat6Labs

•Zeineb Fakhfakh, Directrice de la levée de fonds à Impact Partner.

Les gagnants de la 4e édition

La cérémonie a été clôturée par l’annonce de 3 gagnants qui se sont vu discerner des prix répartis comme suit :

•1er Prix (20000 DT) : Tchou Tchou School Bus, une plateforme de tracking de bus scolaire, co-fondé par Narjess Ben Slimene, Mohamed Ali Belajouza et Bacem Bergaoui.

•2e Prix (12000 DT) : Tunisian Online Teachers, une plateforme d’enseignement en ligne fondé par Rania Khelil.

•3e Prix (8000 DT): We Move, une plateforme de réservation de séances de sport dans un réseau de salles partenaires co-fondé par Mariem Sellami, Hichem Ben Hmida, Mohamed Khelil et Mejdi M’barek.

•Prix coup de cœur : Kyteb, une plateforme de vente de livre entre particuliers fondé par Haithem Kchaou ; elle va bénéficier de l’accompagnement d’Impact Partner.

