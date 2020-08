UBCI affiche un résultat net en repli de 35,8 % (30 juin 2020)

Les états financiers de l’Union bancaire pour le commerce et l’industrie (UBCI) au 30 juin 2020 font ressortir un résultat net de 17.638 MDT contre 27,496 MDT, au 30 juin 2019, en recul de 35,8%.

Le produit net bancaire est ressorti à 120,089 MDT au premier semestre 2020, contre 123,827 MDT au premier semestre 2019, en baisse de 3%, directement impacté par la baisse de l’activité due à la pandémie de la Covid-19.

Le rapport des commissaires aux comptes relatif à la période rapporte notamment ceci : «La marge nette d’intermédiation a souffert de la baisse des taux directeurs, de la baisse des encours et de l’absence de facturation des intérêts intercalaires pour les ménages dont le revenu mensuel est inférieur à 1.000 dinars. Elle a en revanche bénéficié de la baisse des emprunts et ressources spéciales. Le niveau des commissions encaissées a été directement impacté par une baisse significative des opérations bancaires au cours du second trimestre. Le profit de change a pâti d’une baisse sensible des marges alors que les volumes traités sont demeurés stables. Les revenus du portefeuille d’investissement ont connu une sensible progression. Les charges opératoires sont restées sous contrôle extériorisant une légère baisse (-0,7%) portée par la réduction des frais de personnel alors que les charges générales d’exploitation ont progressé compte tenu du coût des mesures de protection mises en place dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le coût du risque sur les crédits à la clientèle a sensiblement diminué (-11,3%) sous l’effet d’une forte baisse des dotations aux provisions et malgré une moins bonne activité de recouvrement pendant la période de confinement qui s’est accompagnée de la fermeture des tribunaux. Cela traduit une bonne résilience de la qualité du portefeuille où les créances classées restent marginales et fortement provisionnées. Ces différents éléments permettent de maintenir le niveau du résultat des activités ordinaires (+1,8%) à celui de la période précédente. Cependant, en raison d’une perte provenant des éléments extraordinaires de 10,3 MDT représentant la contribution de 7,6 MDT au Fonds national de lutte contre la pandémie de la Covid-19 et la taxe conjoncturelle de 2% pour 2,7 MDT, le résultat net de la période connaît une très forte baisse (-35,9%)».

I. B.