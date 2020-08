Coronavirus : Les employés de ConsoMed se confinent à nouveau à l’usine pour fabriquer des masques (Vidéo)

A la lumière de la situation épidémiologique, marquée par la hausse du nombre de contaminations au coronavirus, ConsoMed société spécialisée dans la fabrication des dispositifs médicaux, a annoncé hier, que ses employés sont à leur 15e jour de confinement volontaire à l’usine, pour fabriquer des masques de protection pour le personnel médical et pour leur compatriotes. C’est la deuxième fois, que les ouvriers de cette usine située à Kairouan, s’engagent dans la lutte nationale contre la pandémie.

La société a indiqué dans un communiqué, publié hier soir, dimanche 30 août 2020, que 100 employés volontaires, ont été soumis au test de dépistage du coronavirus, qui s’est avéré négatif, avant d’entrer en confinement pour continuer à fabriquer des masques de protection et éviter la pénurie, d’autant que son port est devenu obligatoire dans les espaces fermés et les transports dans toute la Tunisie.

بادرت شركة كونسوماد المختصة في صناعة المواد الشبه الطبية و المزود الرئيسي للمؤسسات العمومية التونسية بالمواد الوقائية من الوباء، باعلانها الدخول في حجر صحي ذاتي وقائي للمرة الثانية منذ تاريخ 17 اوت 2020، حرصا منها على تامين احتياجات البلاد من المواد الوقائية و تسخير كامل امكانيتها وذلك بتجنيد 100 عامل وعاملة بصفة تلقائية وعن طوعية. وقد تم اجراء التحاليل لكافة العمال و كانت نتائجها سلبية. كما اتخذت الشركة كل الإجراءات الوقائية للحفاظ على منتوجاتها وسلامة العمال Publiée par CONSOMED : Consommable Médical sur Dimanche 30 août 2020

En mars dernier, 150 employés de Consomed s’étaient également confinés dans les 5.000m2 de l’usine, mettant leur vie privée entre parenthèses, pour servir la nation.

Cette histoire avait fait la Une des journaux nationaux et internationaux et le président de la république, Kaïs Saïed, avait également rendu hommage à «ces anges gardiens, qui ont démontré leur patriotisme et leur dévouement».

