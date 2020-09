«Notre demain» : un poème pour rendre hommage aux victimes de la Covid-19 et pour vaincre le désespoir

Accompagné des sublimes photographies de Yann Arthus-Bertrand, «Notre demain», beau poème de l’écrivain Tawfiq Belfadel rend hommage aux victimes de la Covid-19 et lance un message d’espoir pour un lendemain meilleur.

Le jeune écrivain et chroniqueur algérien d’expression française Tawfiq Belfadel vient de publier un nouveau poème intitulé «Notre demain» où il a souhaité rendre hommage aux victimes du coronavirus Covid-19 dont le nombre continue d’augmenter, mais aussi au corps soignant qu’il aime appeler «l’armée blanche».

Le poème est sorti sous forme d’une vidéo de cinq minutes en accès libre sur Youtube, c’est le résultat d’une collaboration inédite entre artistes de différentes disciplines.

Lu en langue française par l’auteure-compositrice et interprète française Christina Goh et simultanément traduit en arabe et en anglais, la vidéo offre à voir une série de photographies sublimes signées le grand photographe, reporter, réalisateur et écologiste français Yann Arthus-Bertrand, accompagnées par la musique du compositeur de musiques de film français Armand Amar.

Les pandémies ont depuis toujours inspiré un grand nombre d’artistes et d’écrivains à travers le monde; certaines œuvres sont devenues de grands classiques intemporels, à l’instar de «La peste» (1947) d’Albert Camus ou de «L’amour au temps du choléra» (1985) de Gabriel Garcia Marquez.

La Covid-19, qui a bouleversé l’humanité entière en cette année 2020, a aussi été (et continue de l’être) une source inépuisable d’inspiration pour des écrivains, des peintres, des cinéastes, des musiciens… pour témoigner de leurs angoisses, de leur colère, de leur aspiration à un monde meilleur …

A travers son poème, Tawfiq Belfadel souhaite avant tout lancer un message d’espoir car «le désespoir tue plus que la maladie», dit-il, appelant l’humanité à se relever et à en tirer une morale «pour être plus fort et plus sage demain».

Fawz Ben Ali