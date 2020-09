Tunisie : Pluies, orages et baisse remarquable des températures

Dans une alerte météo, l’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, cet après-midi, mardi 1er septembre 2020, une baisse remarquable des températures, des pluies orageuses et de forts vents, et ce, dès ce soir et dans la plupart des régions.

Dans son alerte, l’INM précise que ce temps capricieux se poursuivra également demain, mercredi 2 septembre, et sera marqué par des précipitations importantes essentiellement au sud et au centre du pays.

Les vents souffleront fort, atteignant 90 km/h et des pluies sous orages, engendrant des phénomènes locaux de sable dans le sud, indique encore l’INM, en affirmant que les températures continueront à baisser mercredi.

Y. N.