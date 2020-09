Bourse de Tunis : Le Tunindex grignote 0,17%

La Bourse de Tunis a terminé dans le vert mercredi 2 septembre 2020, soutenue par la bonne orientation des titres Délice Holding et One Tech Holding. Le Tunindex a pris 0,17% à 6.767,28 points dans un volume d’échanges de 11,6 MDT dont 5,8 MDT sur le titre Wifack International Bank. Mardi, l’indice a cédé 0,19%.

Le titre Wifack International Bank s’est maintenu inchangé à 6,850 DT. Le produit net bancaire a progressé au premier semestre 2020 de 40,3% à 13,5 MDT.

Le titre SAH s’est adjugé 1,48% à 13,030 DT. Les états financiers consolidés au 30 juin 2020 ont fait ressortir un résultat net part du groupe en croissance de 89,4% à 23,4 MDT.

Le titre Carthage Cement est reparti à la hausse, gagnant 1,2% à 1,680 DT. Pour rappel, la société a dégagé à fin juillet 2020 un bénéfice de 3,4 MDT et ce pour la première fois depuis son entrée en activité. Carthage Cement aurait réalisé un bénéfice de plus de 30 MDT compte non tenu de l’impact de la crise de Covid-19 estimé à 28,6 MDT. Le management table en 2020 sur un résultat net de 19,6 MDT contre une perte de 51,3 MDT en 2019. Selon Adel Grar, directeur général de Al Karama Holding, une dizaine d’investisseurs ont retiré jusqu’à présent le dossier de pré-qualification dans le cadre de la cession d’un bloc majoritaire du capital.

Le titre SFBT a grignoté 0,21% à 19 DT. La société a affiché au titre du premier semestre 2020 un résultat net quasiment stable à 116,7 MDT. Le résultat d’exploitation a augmenté de 10% à 65,8 MDT.

Le titre Adwya s’est envolé de 5,9% à 3,410 DT, porté par un courant acheteur. Le premier semestre 2020 s’est soldé par un résultat net bénéficiaire de 1 MDT contre une perte de 2,3 MDT au 30 juin 2019.

Source : Mac SA.