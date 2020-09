Gouvernement Mechichi : Kaïs Saïed répond aux critiques et accusations des députés

Fidèle à son style communicationnel ambigu et conspirationniste, le président de la république, Kaïs Saïed, a tenu, ce mercredi, 2 septembre 2020, un discours à l’occasion de la cérémonie de prestation serment constitutionnel des membres du gouvernement, où il est notamment revenu sur les accusations et critiques à son encontre de la part de certains députés principalement issus de la troïka parlementaire, Ennahdha, Qalb Tounes, Al-Karama.

«Il viendra le jour où vous allez apprendre toutes les vérités, toutes sans exception, sauf s’il y aura un devoir de réserve ou de discrétion», a-t-il notamment lancé, en faisant allusion aux critiques et accusations dont il a fait l’objet, hier, lors de la plénière consacrée au vote de confiance au gouvernement Mechichi.

Saïed a été pointé du doigt par de nombreux députés et politiciens et a notamment été accusé d’avoir dépassé ses prérogatives pour imposer certains ministres, ou encore d’avoir demandé aux partis, suite à une discorde entre lui et Mechichi, de ne pas accorder leur confiance à ce dernier, en s’engageant en contrepartie à ne pas dissoudre le Parlement.

«Je connais les choses les plus fines en détail et [je sais] qui a infiltré le Palais [de Carthage] et parle des détails. J’en sais plus que ce qu’ils en savent. Je ne leur répondrai pas avec les expressions que j’ai entendues hier parce que celles-ci ne font que provoquer le mépris et le dédain», a-t-il encore dit dans le même contexte.

Et d’ajouter : «J’ai suivi avec attention la séance d’hier pour voir ceux qui ont clamé la vérité et ceux qui ont menti et diffamé et ces derniers sont nombreux. Mais il y a toujours des gens sincères et fidèles […] Il y en a qui affirment et interprètent selon leurs orientations. Mise à part le mensonge, la bêtise les accable et enlève de chez eux tout mérite et toute jugeote».

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, assuré que Hichem Mechichi est bel et bien le chef du gouvernement et «pas le premier ministre ni un secrétaire d’Etat auprès du président de la république», ajoutant que c’est le Parlement qui en sera responsable après lui avoir accordé sa confiance.

Menaçant, comme souvent également, Saïed a, d’autre part, assuré qu’un jour, il dévoilera les noms de toutes les personnes qui collaborent avec les sionistes, sans expliquer quel rapport cela a avec l’actualité politique tunisienne.

