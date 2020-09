Bourse de Tunis : Le Tunindex en repli de 0,23 %

La Bourse de Tunis a terminé en baisse jeudi 3 septembre 2020, au terme d’une séance essentiellement animée par les titres SAH, Cathage Cement et Adwya. Le Tunindex a cédé 0,23% à 6 751,39 points dans un volume d’échanges de 6,2 MDT. Hier, l’indice avait gagné 0,17 %.

Le titre SAH a poursuivi son ascension, s’accordant 2,3% à 13,330 DT. Les

états financiers consolidés au 30 juin 2020 ont fait ressortir un résultat net

part du groupe en croissance de 89,4% à 23,4 MDT.

Le titre Carthage Cement s’est maintenu inchangé à 1,680 DT. Pour rappel,

la société a dégagé à fin juillet 2020 un bénéfice de 3,4 MDT et ce pour la

première fois depuis son entrée en activité. Carthage Cement aurait réalisé

un bénéfice de plus de 30 MDT compte non tenu de l’impact de la crise de

Covid-19 estimé à 28,6 MDT. Le management table en 2020 sur un résultat

net de 19,6 MDT contre une perte de 51,3 MDT en 2019. Selon Adel Grar, directeur général de Al Karama Holding, une dizaine d’investisseurs ont retiré jusqu’à présent le dossier de pré-qualification dans le cadre de la cession d’un bloc majoritaire du capital.

Le titre Adwya a continué sur sa lancée, s’envolant de 5,87% à 3,610 DT. Le premier semestre 2020 s’est soldé par un résultat net bénéficiaire de 1 MDT contre un déficit de 2,3 MDT au 30 juin 2019.



Le titre SFBT est resté au niveau des 19 DT. La société a affiché au titre du

premier semestre 2020 un résultat net quasiment stable à 116,7 MDT. Le

résultat d’exploitation a augmenté de 10% à 65,8 MDT.

Le titre Euro-cycles s’est offert 2,73% à 24,500 DT portant son avance

depuis le début de l’année à 36,26%. Au 30 juin 2020, le résultat net part du

groupe s’est accru de 20,3% à 7,7 MDT.

Source : Mac SA.