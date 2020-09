Samia Abbou : «Hichem Mechichi a trahi Kaïs Saïed»

Selon Samia Abbou, dirigeante et députée du Courant démocrate, le nouveau chef de gouvernement, Hichem Mechichi, a trahi le pacte moral qu’il a conclu avec celui qui l’a désigné à son poste, le président de la république, Kaïs Saïed.

Présente sur le plateau de la Matinale de Shems FM, ce jeudi 3 septembre 2020, Abbou a expliqué que la vision du président de la république pour le nouveau gouvernement consistait à mettre à l’écart tous les partis politiques, étant donné qu’ils ne pourront pas, selon lui, sortir le pays de ses crises actuelles au vu de ce qu’ils ont montré depuis les législatives de 2019, notamment en termes de tiraillements.

Saïed avait désigné Hichem Mechichi sur la base de cette vision et au risque de tomber au Parlement, poursuit Samia Abbou, en estimant que ce dernier aurait dû refuser la mission s’il estimait ne pas en être capable.

«Hichem Mechichi s’est ensuite jeté dans les bras d’Ennahdha et Qalb Tounes», continue-t-elle, assurant qu’il a ainsi trahi le chef de l’Etat, et rappelant que son parti était, de son côté, dès le départ, contre l’idée de ce dernier.

Samia Abbou a, par ailleurs, affirmé que certains partis se sont ingérés, «de loin», dans la composition gouvernementale de Hichem Mechichi avant même la discorde qui a eu lieu entre lui et Kaïs Saïed. «La liste gouvernementale comprend notamment des personnalités issues de l’ancienne direction du RCD», a-t-elle lancé.

Commentant la photo, qui circule sur les réseaux sociaux, du déjeuner ayant réuni, le jour de la plénière consacrée au vote de confiance au gouvernement, Hichem Mechichi et les présidents d’Ennahdha, Qalb Tounes et Al-Karama, respectivement Rached Ghannouchi, Nabil Karoui et Seifeddine Makhlouf, Samia Abbou a exprimé son dégoût du fait que ce sont «ces gens-là» qui auront désormais le pays en main, laissant entendre que la place de l’un d’entre eux (en faisant allusion à Nabil Karoui qui est poursuivi pour des affaires de corruption financière) est la prison.

L’avocate a, d’autre part, estimé que le gouvernement de Hichem Mechichi ne pourra pas réussir alors que certains de ses ministres ne sont pas certains de se maintenir en place, rappelant que la confiance que lui ont accordée Ennahdha et Qalb Tounes a été conditionnée par un rapide remaniement ministériel.

