Tunisie : La Cnam digitalise ses procédures administratives

Après la CNSS et la CNRPS, c’est au tour de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) d’opter pour une stratégie de digitalisation concernant les opérations administratives avec ses adhérents.

La Caisse a, en effet, annoncé, ce jeudi 3 septembre 2020, via un communiqué, qu’à partir d’aujourd’hui, les assurés sociaux ne seront plus appelés à fournir un extrait de naissance pour accomplir leurs dossiers d’assurance maladie, d’assurance sociale, d’accident de travail ou de maladie professionnelle, et ce, dans l’objectif de leur simplifier les procédures administratives.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la numérisation des services fournis et du système d’échange électronique des données, ajoute le communiqué, appelant les personnes intéressées à consulter le site de la Cnam ou à appeler le numéro vert 80100295.