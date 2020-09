Hassouna Nasfi : «Karoui n’avait rien à faire au déjeuner organisé à l’Assemblée et Mechichi a été piégé !»

«Hichem Mechichi s’est retrouvé face à des personnes qui s’étaient invitées et d’autres qui ont été imposées à ce déjeuner», estime Hassouna Nasfi, président du bloc la Réforme, en commentant la très controversée photo du déjeuner, qui avait réuni, le jour même du vote de confiance u nouveau gouvernement, le 1er septembre 2020, autour d’une même table, le chef du gouvernement, Rached Ghannouchi, président de l’Assemblée et du parti islamiste Ennahdha, Nabil Karoui, président de Qalb Tounes ainsi que les députés, Mabrouk Khachnaoui (Al Mostakbel) et Seïfeddine Makhlouf (Al Karama).

«Je n’ai pas aimé cette photo et c’est l’un des pires messages qui a été diffusé ce jour-là», a lancé Hassouna Nasfi dans une déclaration à IFM, en ajoutant que cette photo a été intentionnellement diffusée au lendemain de la plénière consacrée au vote de confiance au gouvernement Mechichi, laissant la porte ouverte à toutes les interprétations.

«En réalité cette photo a été prise au parlement, le jour même de la plénière et Rached Ghannouchi aurait du inviter les membres du bureau de l’Assemblée en présence des représentants de tous les partis. Hichem Mechichi devait en tout cas s’attendre à cela lorsqu’il a été invité et ignorait ce programme, mais certains se sont invités à ce déjeuner, d’autres ont été imposés», poursuit-il, en ajoutant : «Que fait Nabil Karoui à cette table ? Quelqu’un peut-il nous expliquer sa présence, et en quelle qualité ? De même aussi pour Mabrouk Khachnaoui, qui lui aussi n’avait rien à faire autour de cette table».

Hassouna Nasfi, estime que Hichem Mechichi a été piégé par Rached Ghannouchi mais qu’il «ne s’est pas jeté dans les bras d’Ennahdha», comme indiqué par plusieurs parties, notamment le député Attayar, Nabil Hajji, qui a utilisé ce terme lors d’une précédente déclaration aux médias.

