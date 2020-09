Moez Lidinellah Mokaddem nommé directeur de cabinet de Hichem Mechichi

C’est finalement l’énarque au prénom fatimide Moez Lidinellah Mokaddem qui a été choisi pour occuper le poste de directeur de cabinet du chef de gouvernement Hichem Mechichi.

Ce ne sera donc pas Walid Dhahbi, comme l’ont annoncé certains médias, hier soir, jeudi 3 septembre 2020. Selon Mosaïque FM, ce dernier été nommé secrétaire général du gouvernement, or rien n’a été confirmé du côté de la Kasbah. Poste pivot par excellence, celui de secrétaire général du gouvernement est vacant depuis que Khelil Chtourou est entré, hier, au gouvernement en tant que secrétaire d’Etat au Finances publiques. Lui-même énarque. L’énarchie va vivre ses plus beaux jours avec M. Mechichi. La fin de l’esprit de caste et corporatiste en Tunisie n’est pas pour demain.

Moez Lidinellah Mokadem est diplômé de l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Tunis et de l’ENA France. Il a aussi pris part à la 34e session de l’Institut de défense nationale.

Il a occupé plusieurs poste dans l’administration publique: chef de cabinet du ministre du Transport, PDG de la société du Réseau ferroviaire rapide (RFR), chef de cabinet du ministre de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption, Pdg de la Pharmacie centrale de Tunisie (PCT), dont il a été limogé en avril 2018, pour prendre ensuite la direction générale de Poulina Group Holding, son dernier poste en date.

I. B.