Tunisie : Arrestation de 5 terroristes condamnés à la prison ferme

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé aujourd’hui, vendredi 4 septembre l’arrestation, dans différentes régions du pays de 40 individus recherchés pour différents délits, dont cinq condamnés par contumaces dans des affaires terroristes.

La DGGN indique dans un communiqué que ces arrestations ont été effectuées avant-hier, dans le cadre d’opérations menées dans le cadre de lutte contre le terrorisme, tout en précisant que les suspects ont déférés devant l’Unité d’investigation dans les crimes terroristes à Laouina.

Ces derniers, interpellés à Tunis, Sousse et Sfax et qui sont suspectés d’appartenir à un groupe terroriste, avaient été condamnés par contumace, notamment pour avoir publié sur les réseaux sociaux des posts et des vidéos faisant l’apologie du jihad et pour leurs liens avérés avec des éléments terroristes à l’étranger.

Y. N.