Avancement des travaux de la station de dessalement d’eau de mer de Sfax

Partagez 0 Partages

Les travaux du projet de la station de dessalement d’eau de mer de Sfax, qui devra assurer un approvisionnement stable d’une très bonne qualité d’eau potable dans cette région du sud-ouest tunisien.

Ce projet est financé par un prêt japonais d’un montant de 36,7 milliards de yens, équivalent à environ 800 millions de dinars tunisiens (MDT), remboursable sur 25 ans, avec une période de grâce de 7 ans et un taux d’intérêt de 1,7%. Il comporte la construction d’une station de dessalement d’eau de mer avec une capacité de production de 100.000 m3 par jour extensible à 200 000 m3/jour, l’installation des conduites et la construction de réservoirs de distribution et de stations de pompage.

Le démarrage de cette composante portant sur la pose des conduites marquera le début des premiers travaux sur le terrain. En raison de la rareté des ressources en eau dans la région de Sfax qui continue de dépendre d’autres régions pour s’approvisionner en cette ressource vitale, alors que sa population ne cesse de croître au cours des dernières années, une pénurie d’eau commence à se faire ressentir.

Ainsi, le développement des ressources en eaux à travers le dessalement d’eau de mer est devenu une solution incontournable pour satisfaire les besoins accrus de la population en eau.

A travers ce projet, l’Agence de coopération internationale du Japon (Jica) vise à améliorer les conditions de vie des habitants et contribuer au développement économique et à la stabilité sociale.

Source : communiqué.