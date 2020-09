Coronavirus : Les espaces publics fermés à Jedelienne, à cause d’un habitant qui n’a pas respecté le confinement

Le gouvernorat de Kasserine a annoncé la fermeture des souks et des espaces publics à Jedelienne à cause d’un habitant qui n’a pas respecté l’auto-isolement et qui s’est avéré positif au coronavirus.

Dans un communiqué publié ce soir, mardi 8 septembre 2020, le gouvernorat précise qu’un habitant s’était récemment rendu à un mariage à Tunis, où plusieurs personnes ont été contaminées.

A son retour à Jedelienne, il a été soumis à un test de dépistage et les autorités lui ont demandé de s’auto-isoler, en attendant les résultats.

«Le concerné n’a pas respecté le confinement», regrette le gouvernorat qui a décidé la fermeture de tous les espaces publics et les souks de la délégations, en attendant l’identification des personnes qui ont été en contact avec cet habitant et de les soumettre au test de dépistage du coronavirus.

«Le gouverneur appelle les habitants à la vigilance et au respect des mesures préventive, notamment le port du masque et la distanciation physique», conclut le communiqué.

Y. N.