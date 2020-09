Port El Kantaoui abritera le 1er Cerf-volant Fest le 8 novmbre 2020

Partagez 0 Partages

C’est de la station port El Kantaoui, à Sousse, la bien nommée Perle du Sahel, que partira, le dimanche 8 novembre 2020, vers les cieux, le plus grand cerf-volant jamais déployé en Afrique.

Derrière cette initiative, appelée Cerf-volant Fest, la Fédération tunisienne des sports aéronautiques et des activités associées (FTSAAA), en collaboration avec l’agence de communication événementielle Enjoy It, qui se sont imposé le challenge de concevoir, construire et envoyer au ciel le plus grand cerf-volant dans le continent, le tout réalisé par des Tunisiens.

L’engin volant aura une forme hexagonale, pour 10 mètres de diamètre et 84,5m2 de superficie totale : un géant qui s’élèvera lentement et transpercera ainsi le ciel de la région du Sahel.

À côté du cerf-volant géant, le ciel sera tapissé et décoré d’un tas d’engins volants. Monofils, pilotables 2 et 4 lignes, etc., pour offrir aux spectateurs et visiteurs de magnifiques ballets aériens au gré du vent dans une ambiance festive et un cadre familial.

Amateurs et professionnels, cervolistes accomplis et passionnés ou simple passagers de tout âge et de toute région seront conviés donc à venir partager cette passion des objets volants et profiter d’un moment inoubliable ! Le programme de la journée sera agrémenté de diverses animations, notamment des ateliers destinés aux juniors.

La FTSAAA espère dénicher les talents en herbe dans la discipline de la manipulation du cerf-volant en vue de créer un noyau dur, puis éventuellement une équipe nationale capable de représenter la Tunisie dans les compétitions régionales et internationales.

Source : communiqué.