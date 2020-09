Bourse de Tunis : L’indice Tunindex reprend 0,69%

La Bourse de Tunis a terminé dans le vert mercredi 9 septembre 2020, reprenant sa marche vers les 6 800 points. Le Tunindex a pris 0,69% à 6.795,02 points dans un volume d’échanges fourni de 7 MDT. Mardi, l’indice avait cédé 0,16%.

Le titre Carthage Cement a vu son cours perdre 1,24% à 1,590 DT. La société a dégagé à fin juillet 2020 un bénéfice de 3,4 MDT et ce pour la première fois depuis son entrée en activité. Carthage Cement aurait réalisé un bénéfice de plus de 30 MDT compte non tenu de l’impact de la crise de Covid-19 estimé à 28,6 MDT. Le management table en 2020 sur un résultat net de 19,6 MDT contre une perte de 51,3 MDT en 2019.

Le titre SFBT s’est maintenu presque inchangé à 18,930 DT. La société a affiché au titre du premier semestre 2020 un résultat net quasiment stable à 116,7 MDT. Le résultat d’exploitation a augmenté de 10% à 65,8 MDT.

Le titre Unimed s’est adjugé 4,43% à 10,600 DT, porté par un courant acheteur. Les états financiers au 30 juin 2020 ont fait ressortir un résultat net en baisse de 48,3% à 5,7 MDT.

Somocer a aligné une cinquième séance de hausse, s’accordant 3,7% à 1,120 DT. Selon les indicateurs d’activité au 30 juin 2020, les revenus ont régressé de 25,3% à 33,6 MDT. Les états financiers au 30/06/2020 ne sont toujours pas publiés.

Le titre UADH a fini en repli de 2,53% à 1,540 DT. Les revenus consolidés ont reculé au premier semestre 2020 de 35,3% à 85,6 MDT.

Source : Mac SA.